«Барселона» и «МЮ» заинтересованы в услугах защитника «Бенфики» Семеду

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах защитника лиссабонской «Бенфики» Нелсона Кабрала Семеду, сообщает O Jogo.
Согласно информации источника, манкунианцы готовы заплатить за футболиста сборной Португалии € 35 млн. Агент Семеду Жорже Мендеш на днях приезжал в Барселону.
Тренерский штаб каталонского клуба рассматривает Семеду как альтернативу защитнику лондонского «Арсенала» Эктору Бельерину, если последнего приобрести не удастся.
По итогам минувшего сезона Семеду принял участие в 31 матче чемпионата Португалии, став автором 1 гола.