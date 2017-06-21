Трансфер Маноласа из «Ромы» в «Зенит» может быть совершён 22 июня

Защитник «Ромы» Костас Манолас всё ближе к переходу в «Зенит». FC Inter News сообщает, что 22 июня трансфер может быть официально совершён.
После продажи полузащитника Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» римляне завершат ещё один дорогостоящий трансфер, чтобы решить свои бюджетные проблемы. Речь именно о Маноласе. «Зенит» предложил римлянам за 26-летнего футболиста € 30 млн.
Чтобы завершить укрепление оборонительной линии, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини также намерен пригласить в команду защитника «Интера» Джейсона Мурильо.
«Зенит» готов заплатить € 45 млн «Интеру» за Брозовича и Мурильо