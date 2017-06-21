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Большинство болельщиков верят, что Роналду останется в «Реале»

21 июня 2017, среда. 13:48. Футбол

Испанское интернет-издание Bernabeu Digital провело опрос среди своих читателей, чтобы узнать их точку зрения относительно будущего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Судьба последнего в «Королевском клубе» продолжает оставаться неясной после обвинений, выдвинутых против него испанской прокуратурой. Роналду обвинили в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн, после чего он сказал, что покинет «Королевский клуб». Игрок считает, что в Испании к нему относятся как к преступнику. Правда, после интервью президента «сливочных» Флорентино Переса он может пересмотреть своё решение.

Согласно итогам опроса, 63,8% любителей футбола верят, что Роналду останется в испанском гранде. Ещё 23,8% респондентов считают, что португалец перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Кроме того, 11,79% полагают, что игрок пополнит ряды «ПСЖ». Что же касается его перехода в «Манчестер Сити», то такое развитие событий считают возможным 1,54% болельщиков.

Роналду решил заплатить € 14,8 млн, чтобы не оказаться в тюрьме
Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
Новости. Футбол
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