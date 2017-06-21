Латиноамериканские болельщики в Москве задержаны за повреждение машины таксиста

Болельщики из Латинской Америки, прибывшие в Москву, повредили автомобиль таксисту, который отказался их везти, сообщает «24 лента». 39-летний таксист рассказал, что в его машину сели три человека и начали изъясняться на незнакомом языке. Не поняв сказанного, таксист потребовал, чтобы они вышли из автомобиля.
Разозлившись, фанаты вышли из машины и начали бить её ногами, сбив зеркало и оставив вмятины. По приезду патруля ППС все иностранцы были задержаны. В настоящее время на 30-летнего колумбийца Карлоса Монтареса и 33-летних чилийцев Кристиана Силву и Родриго Эскобара составили протоколы о мелком хулиганстве.