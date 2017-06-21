Перес: были бы очень рады, если бы Пепе остался в «Реале» ещё на один год

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отметил, что клуб продолжает рассчитывать на защитника Пепе. Ранее сообщалось, что футболист сборной Португалии готовится перейти в «ПСЖ», поскольку «Королевский клуб» предлагает ему годичную пролонгацию контракта, а он претендует на двухлетний контракт.
«Я не говорил с Пепе на этот счёт. Если он покинет клуб, то мне хотелось бы, чтобы он сделал это соответствующим образом и со всеми причитающимися ему почестями. Я ему уже объяснял наши идеи. Мы были бы очень рады, если бы Пепе остался в «Реале» ещё на один год. Считаем, что он может играть на таком уровне ещё один год, а он хочет получить два сезона», — цитирует Переса Marca.