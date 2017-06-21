Перес подтвердил, что «Реал» намерен продлить контракт с Бензема

Руководство «Реала» намерено продлить контракт с нападающим Каримом Бензема. Информацию подтвердил президент клуба Флорентино Перес, сообщает Onda Cero. Ранее сообщалось, что новые договоры подпишут Иско, Даниэль Карвахаль и Марсело.
Ожидается, что Бензема, чей контракт действует до конца сезона-2018/19, продлит договор до 2021 или 2022 года. Это будет второе продление соглашения с момента перехода 29-летнего француза. Вместе с контрактом будет увеличен и оклад игрока.
Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года.
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