Михайлович: я взял Балотелли в «Милан», пригласил бы и в «Торино»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович не против вновь поработать с нападающим Марио Балотелли, права на которого принадлежат «Ницце». Контракт 26-летнего итальянца истекает 30 июня этого года.
«Следующий сезон? Настаёт второй этап нашего проекта. Наша цель – Европа. Белотти? Я надеюсь, он примет решение как можно скорее, всё должно проясниться во время предсезонной подготовки. Но нам в любом случае нужен новый нападающий.
Балотелли? Я взял Балотелли в «Милан», и я бы пригласил его в «Торино». Уверен, руководство сделает всё возможное, чтобы приобрести того, кто нам нужен», — цитирует Михайловича Sky Sport Italia.