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УЕФА учредил новый приз лучшему футболисту молодёжного чемпионата Европы

21 июня 2017, среда. 14:53. Футбол

УЕФА учредил новую награду лучшему игроку молодёжного чемпионата Европы. На молодёжном Евро-2017 в Польше выступают 276 футболистов, и один из них получит новую награду УЕФА как лучший игрок турнира, сообщает пресс-служба организации.

Самого яркого футболиста первенства определят технические наблюдатели УЕФА, а приз будет вручён сразу по завершении решающей игры турнира.

На прошлых молодёжных чемпионатах Европы лучший футболист получал награду «Золотой игрок», но УЕФА решил учредить новый приз, который будет точнее отражать заслуги лауреата. На предыдущем турнире индивидуальный трофей получил Вилльям Карвалью, а до него среди обладателей награды были такие известные игроки, как Андреа Пирло, Петр Чех и Хуан Мата.

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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