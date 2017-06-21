Агент: Куадрадо не хочет уходить из «Ювентуса», а клуб не будет его продавать

Полузащитник Хуан Куадрадо продолжит играть в «Ювентусе», говорится на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. В услугах колумбийского футболиста заинтересован «Милан», но агент игрока Алессандро Луччи дал понять, что хавбек не намерен никуда уходить.
«Хуан не хочет уходить из «Ювентуса», а «Ювентус» не собирается продавать его. Так что все эти мнимые переговоры не имеют никакой реальной основы.
Не сомневаюсь, что другие клубы могут быть заинтересованы в его услугах, но никто напрямую с нами не связывался. Переговоры с «Ювентусом» также никто не начинал», — сказал агент.
Контракт 29-летнего хавбека истекает летом 2020 года.