«Балтика» объявила о подписании контракта с ивуарийским нападающим Сенином Себаи. Контракт с 23-летним футболистом подписан на один год, сообщает пресс-служба калининградского клуба. Форвард выступал в высших лигах трёх стран: Молдовы (ФК «Саксан»), Румынии («Астра») и Беларуси («Слуцк»).
За «Слуцк» в текущем сезоне чемпионата Беларуси (он проводится по системе «весна-осень») игрок провёл 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.
«Балтика» в предстоящем сезоне будет выступать в Футбольной национальной лиге.
«Балтика» подписала контракт с бывшим форвардом «Астры» Себаи
Фото: Официальный сайт ФК «Балтика»