«Вильярреал» выкупил у «Порту» права на вратаря Фернандеса

Голкипер Андрес Фернандес, права на которого принадлежали «Порту», продолжит карьеру в Испании. В минувшем сезоне 30-летний вратарь был отдан в аренду «Вильярреалу», руководство которого активировало опцию в контракте и выкупило права на игрока. Сумма сделки не разглашается.
Андрес Фернандес подписал контракт с «жёлтой субмариной» до лета 2021 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 20 официальных матчах за «Вильярреал», шесть раз сохранив свои ворота на замке.
В «Порту» Фернандес играл с 2014 года.
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