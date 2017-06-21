Мемориал Гранаткина может быть перенесён в Сочи

Традиционный турнир юношеских сборных мемориал Гранаткина может быть перенесен из Санкт-Петербурга в Сочи. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
«Мы рассматриваем перенос турнира на стадион „Фишт“ в Сочи. Было бы разумно проводить его в августе или сентябре, потому как зимой самых сильных забирают клубы на сбор, и мы вынуждены играть вторым или третьим составом», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
Мемориал Гранаткина проводится с 1981 года, а с 2006 года турнир постоянно проходит в Санкт-Петербурге.