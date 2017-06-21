Мутко: надеюсь, в матче Россия — Португалия увидим красивый и интересный футбол

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России на Кубке конфедераций. 21 июня россияне в Москве проведут матч второго тура с командой Португалии.
«У сборной появляется какой-то рисунок в тактическом плане, появляется хорошая сыгранность, но самое главное — физически все очень хорошо. Это значит, что тренер все эти три недели очень хорошо поработал со своим штабом, на хорошем функциональном уровне. Надеюсь, что мы сегодня увидим красивый и интересный футбол. Ждём результата, и мы его будем желать. В целом я абсолютно уверен, что ребята сегодня будут играть с душой и покажут хороший футбол. Пожелаем им удачи и будем поддерживать», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Португалия. Начало – в 18:00 мск.