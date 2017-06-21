«Локомотив» разрешил владельцам абонементов забрать кресло со стадиона

«Локомотив» разрешил всем владельцам абонементов на прошлый сезон забрать кресло с домашней арены в Черкизово.
«Это лето в Черкизово особенно жаркое, вовсю кипит ремонт: меняем кресла, красим стены, устанавливаем новые табло.
Предлагаем владельцам абонементов прошлого сезона забрать старое кресло со стадиона! Некоторые сиденья прослужили нам верой и правдой почти 15 лет, со дня открытия стадиона!
Начинаем выдавать кресла в абонементном центре прямо сейчас. Несколько счастливчиков получат их из рук особенного гостя!» — говорится в официальном «инстаграме» клуба.