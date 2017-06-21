Мутко подтвердил переговоры о проведении товарищеского матча Россия — Иран

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о возможном товарищеском матче сборных России и Ирана. Ранее иранские СМИ сообщили, что встреча состоится в октябре нынешнего года.
«Мы рассматриваем такую возможность. Иран – очень сильная команда. Могу сказать, что переговоры ведутся», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
Сборная Ирана стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в чемпионате мира — 2018, после России и Бразилии. Иранцы обеспечили себе путёвку на ЧМ-2018, победив команду Узбекистана в матче 8-го тура группового этапа азиатской квалификации.
Сборная Ирана участвовала в чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006 и 2014 годах.