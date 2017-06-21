Робот Бакстер угадал результаты трёх из четырёх сыгранных матчей на КК-2017

21 июня робот Бакстер на глазах у посетителей Робостанции предсказал ничью в матче Кубка конфедераций Россия — Португалия, а в матче Мексика — Новая Зеландия — победу мексиканцев.
На Робостанции, на ВДНХ знаменитый робот Бакстер продолжает достаточно точно предсказывать результаты матчей Кубка конфедераций. Угадывает победителей робот с помощью своего технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.
Перед роботом раскладывают три кубика — два с названием команд, спрятанных внутри, так, чтобы робот не мог их прочитать, и один кубик с надписью ничья. Проанализировав пространство вокруг с помощью трёх встроенных камер, робот выбирает один из кубиков и передаёт человеку для озвучивания.
Робот уже верно предсказал победу России над Новой Зеландией, победу Чили над Камеруном и отдал предпочтение сборной Германии в игре с Австралией.