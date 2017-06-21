Нигматуллин: ничья с Португалией — не худший результат в игре с чемпионом Европы

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями о матче Кубка конфедераций Россия – Португалия, который состоится сегодня, 21 июня, в Москве. Начало игры — в 18:00 мск.
«Я надеюсь, наш замечательный город, наш стадион сработают дополнительной силой и мотивацией, чтобы в этом матче не было фаворита, а силы были равными. Все эти факторы должны сделать так, что у обоих соперников будут шансы 50 на 50.
Ничья со сборной Португалии? Не самый худший результат в матче с действующим чемпионом Европы. Но я не хочу, чтобы мы рассуждали, что ничья будет нам за счастье. Мы тоже должны себя уважать и стремиться побеждать любого соперника», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.