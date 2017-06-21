Возвращение Данни в Португалию может не состояться из-за налоговых органов

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни, отказавшийся от предложений российских клубов, может сделать то же самое и в отношении португальских. Футболист хочет вернуться на родину, но этому могут помешать налоговые органы.
A Bola сообщает, что в услугах 33-летнего хавбека заинтересован «Маритиму». Если Мигел Данни решит перейти сейчас, то должен будет заплатить налог с заработной платы за 2017 год. Президент клуба Карлос Перейра начал изучение этой проблемы.
Напомним, что Мигел Данни является воспитанником «Маритиму».
Данни отказался от предложений российских клубов и хочет вернуться в Португалию