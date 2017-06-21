Сборная России назвала состав на матч с командой Португалии на КК-2017

Стал известен стартовый состав сборной России на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии. Встреча состоится сегодня, 21 июня, в Москве, начало игры — в 18:00 по московскому времени.
Сборная России: Акинфеев, Шишкин, Васин, Комбаров, Джикия, Глушаков, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.
Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Камболов, Смольников, Тарасов, Газинский, Ерохин, Миранчук, Канунников, Полоз, Бухаров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Португалия.
Россия — Португалия: доля болельщиков из Португалии на матче составит около 3%