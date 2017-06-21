Алдонин: ничья для сборной России не победа, но положительный результат

Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА—2005 Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Португалией.
«Хотелось бы, чтобы сборная провела удачно матч с Португалией, но насколько удачно – сложно сказать. Я не думаю, что будет уверенная победа Португалии. Сложно оценивать силы сборной России по матчу с Новой Зеландией. В товарищеском матче с чилийцами эпизодами была неплохая игра. Не могу сделать прогноз, потому что не видел первой игры португальцев, но говорят, что очень хороший и качественный футбол. Ничья для нас не победа, но положительный результат. Эта ничья, которая ближе к одному приобретённому очку, чем к потерянным трём», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Португалия. Начало — в 18:00 мск.