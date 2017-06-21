Кутьин перешёл из «Тосно» в «Енисей»

Нападающий «Тосно» Александр Кутьин подписал контракт с «Енисеем». Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года.
«Кутьин — воспитанник елецкого футбола. Наибольших успехов добился во время игры за тульский „Арсенал“ при Дмитрии Аленичеве — нападающий становился лучшим бомбардиром зоны „Центр“ ПФЛ сезона-2012/13 и лучшим бомбардиром ФНЛ-2013/14. Последним клубом футболиста стал „Тосно“, с которым Кутьин вышел в РФПЛ, забив 6 мячей за 37 матчей», — сообщается на официальном сайте «Енисея».
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