Р. Гусев: предстоящий суд никак не повлияет на психологическое состояние Роналду

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением о предстоящем матче Кубка конфедераций—2017 Россия — Португалия.
«Мне бы хотелось, чтобы наша сборная победила. Желаю ребятам удачи. На этом турнире не нужно акцентировать внимание на результате. Мне кажется, результат будет важен на главном турнире в 2018 году. А сейчас нам нужно играть, вырабатывать дух победителей.
Предстоящий суд никак не повлияет на психологическое состояние Криштиану Роналду. Он профессионал. Дадим ему полметра, он накажет», – сказал Гусев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.
Роналду обвинили в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн, после чего он, по данным СМИ, сказал, что покинет «Королевский клуб». Игрок считает, что в Испании к нему относятся как к преступнику.