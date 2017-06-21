«Локомотив» рассматривает четырёх защитников на случай ухода Кверквелии

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» рассматривает четырёх защитников, если не сможет подписать контракт с Соломоном Кверквелией, который выступал за столичный клуб на правах аренды. «Железнодорожникам» интересен защитник «АЗ Алкмар» Маттиас Юханссон, игрок обороны «Алавеса» Кико Фемения, Жонатан Ривьерес («Метц») и Рейндли Мартина («Саутгемптон»).
Арендное соглашение 25-летнего Соломона Кверквелии истекает 30 июня этого года, после чего игрок должен вернуться в «Рубин». Договор с казанцами действует до лета 2019 года.
Агент: ситуация с будущим Кверквелии резко поменялась после возвращения Бердыева