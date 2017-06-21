«Монако» подтвердил переход воспитанника «Барселоны» Мбула

Нападающий Хорди Мбула Керальт, являющийся воспитанником «Барселоны», подписал контракт с «Монако». Договор рассчитан на пять лет, информирует официальный сайт монегасков.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах за «Барселону Б» и восемь раз выходил на поле в Юношеской лиге УЕФА, где забил восемь голов, один из которых — с пенальти.
Ранее СМИ сообщили, что за трансфер 18-летнего футболиста «Монако» заплатит около € 3 млн, однако «Монако» не уточнил суммы перехода своего новичка.