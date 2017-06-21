Лёв: сборная Чили — одна из самых переменчивых команд мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций—2017 с командой Чили (22 июня).
«Сборная Чили является одной из самых непредсказуемых команд. Они очень гибки в плане тактики. Притом у них есть ментальность победителя. Все игроки этой команды могут или хотят забивать. Постоянно на острие оказываются новые игроки. Наш соперник — одна из самых переменчивых команд мира.
Мы намерены играть вперёд, смело. Иначе с ними невозможно играть. Опыт, который мы получим в завтрашнем матче, будет полезен для нас. Нужно быть бдительными все 90 минут встречи. Спать нельзя ни в коем случае. Но у моих футболистов хватает мужества, чтобы показать хорошую игру", — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.