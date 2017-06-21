Ди Мария приговорён к году тюрьмы и штрафу в € 2 млн за мошенничество с налогами

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария приговорён к году тюрьмы и штрафу в € 2 млн после того, как он признал свою вину в налоговом мошенничестве, сообщает El Confidencial.
29-летний аргентинский футболист признал вину по двум преступлениям. Таким образом, Ди Мария признан виновным в обмане испанского правительства на сумму в € 1,3 млн во время выступления за мадридский «Реал». По испанскому закону, если преступление совершенно впервые и приговор менее двух лет, то обвиняемому могут позволить не отбывать тюремный срок. Ди Мария, признавшись в преступлениях, избежал разбирательства в верховном суде Испании и заплатит штраф в размере € 2 млн.
Ди Мария выступал в составе «Реала» с 2010 по 2014 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед», а в 2015 году оказался в «ПСЖ».