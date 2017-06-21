Тер Штеген сыграет вместо Лено в воротах сборной Германии в матче с Чили

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв перед матчем Кубка конфедераций—2017 с командой Чили (22 июня) сообщил, что вместо Бернда Лено место в воротах команды в предстоящей встрече займёт Марк-Андре тер Штеген. В предыдущей встрече с командой Австралии Лено сыграл не лучшим образом, пропустив два гола (3:2).
«Точно завтра сыграют тер Штеген, Киммих, Дракслер и Мустафи. В первом матче с Австралией у нас было много положительных вещей. Я остался доволен нашими действиями и тем, как выполняли установку. С чилийцами надо действовать собранно весь матч, особенно на фланге. Сегодня я читал, что у нас 99 побед. Наверняка их будет сто. Не знаю, случится это завтра или нет», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.