Кокорин, Молло и Панюков — в атаке «Зенита» на товарищеский матч с ЦСКА из Софии

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с софийским ЦСКА, который пройдёт сегодня, 21 июня, в Гойнге (Австрия).
В атаке питерской команды с первых минут на поле выйдут Йоан Молло, Александр Кокорин и нападающий Андрей Панюков, который находится в «Зените» на просмотре.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Кришито, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Шатов, Молло, Панюков, Кокорин.
Запасные: Рудаков, Бабурин, Каккоев, Капленко, Карпов, Круговой, Терентьев, Кузяев, Цаллагов, Н. Прудников.
Как сообщает пресс-служба «Зенита», Хави Гарсия выступит в этой встрече под шестым номером, который ранее принадлежал Николасу Ломбертсу, покинувшего клуб по окончании минувшего сезона.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА С. Начало встречи — в 19:00 мск.