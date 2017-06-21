Джан: сборная Чили — главный фаворит Кубка конфедераций

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций—2017 с командой Чили (22 июня).
«Чили — главный фаворит Кубка конфедераций. Завтра состоится интересная встреча, учитывая, что обе команды одержали победы в первом туре. Уверен, нам будет нелегко. Мы должны бороться с Чили. В целом Чили — одна из лучших команд по динамике развития. Но мы тоже сильны и можем обыграть их.
Как закрыть Санчеса и Видаля? Я играл против них не один раз. Алексис — изумительный футболист, один из лучших в АПЛ. Нужно их отключить и быть максимально сконцентрированными все 90 минут. Отмечу, что в нашем составе тоже есть классные игроки. Вообще, у нас молодая команда. Все говорили, что Чили — фаворит матча, однако посмотрим, кто станет настоящим фаворитом на поле. Все увидят настоящую борьбу», — передаёт слова Джана корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.