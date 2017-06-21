Команды Виллаш-Боаша и Капелло вышли в 1/4 финала Кубка Китая

В Китае состоялись матчи 1/8 финала национального Кубка. «Шанхай СИПГ» под руководством бывшего наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша и «Цзянсу Сунин», который недавно возглавил экс-наставник сборной России Фабио Капелло, вышли в 1/4 финала.
«Шанхай СИПГ» на выезде обыграл «Сучжоу Донгву». Основное время завершилось со счётом 1:1, причём гости отыгрались на 94-й минуте. В итоге судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти, в которых более удачливыми оказались подопечные Виллаш-Боаша – 15:14.
«Цзянсу Сунин» в родных стенах одолел «Хэнань Цзянье» со счётом 1:0. Это первая победа для Капелло в Китае во второй игре. На днях его команда проиграла «Чанчунь Ятай» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата Китая.