«Тосно» сыграл вничью с «Химками» в товарищеском матче

«Тосно» в рамках подготовки к старту сезона российской Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу с клубом «Химки», который выступает в Футбольной национальной лиге.
Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе «Тосно» отличились Александр Карницкий, о подписании контракта с которым было объявлено сегодня, и Евгений Марков, который реализовал пенальти. За «Химки» голы забили Евгений Алферов и Владимир Соболев.
Товарищеский матч
«Тосно» — «Химки» — 2:2 (1:1)
Голы: Марков, 34 (1:0, с пенальти); Алферов, 42 (1:1); Карницкий, 68 (2:1); Соболев, 75 (2:2).