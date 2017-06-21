Клюйверт: Верратти хочет перейти в «Барселону», но «ПСЖ» этого не позволит

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт, который оставил свой пост во французском клубе нынешним летом, поделился мнением о возможном переходе итальянского полузащитника парижан Марко Верратти в «Барселону».
«Мне известно, что Верратти хочет перейти в «Барселону», но «ПСЖ» этого не позволит. Каталонцам будет очень сложно приобрести Марко. Стоимость его трансфера составит более € 100 млн», — приводит слова Клюйверта Goal.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за Верратти € 70 млн.