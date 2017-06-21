Болельщица принесла на трибуну плакат «Роналду, давай поженимся»

Болельщица пришла на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций—2017 между сборными России и Португалии с плакатом, при помощи которого предложила португальскому нападающему Криштиану Роналду взять её в жены.
«Роналду, давай поженимся», — гласит надпись на плакате.
Фото доступно в социальной сети «Твиттер».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций Россия — Португалия. На данный момент счёт 1:0 в пользу португальцев, единственный мяч забил Роналду.