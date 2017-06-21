Маротта подтвердил, что Дани Алвес расторгнет контракт с «Ювентусом»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник Дани Алвес расторгнет контракт с туринским клубом.
«Для любого футболиста важна мотивация. Дани Алвес сказал нам, что хочет попробовать что-то новое, поэтому мы расторгнем контракт по обоюдному согласию и пожелаем ему всего наилучшего. Конечно, мы разочарованы таким развитием событий, но никакого конфликта у нас не было», — цитирует Маротту Calciomercato.
Алвес перешёл в «Ювентус» из «Барселоны» в 2016 году на правах свободного агента. Игрок сыграл в 33 матчах за туринцев в минувшем сезоне, отметившись 6 мячами и 7 результативными передачами. Вместе с «Ювентусом» Алвес выиграл скудетто, Кубок Италии и дошёл до финала Лиги чемпионов, где итальянский клуб уступил «Реалу» со счётом 1:4.
По информации СМИ, Алвес, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».