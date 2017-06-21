Россия – Португалия: на встрече присутствует 42 759 зрителей

На матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 между сборными России и Португалии присутствует 42 759 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Встреча проходит на стадионе «Спартак Арена» в Москве, который вмещает 45 360 зрителей.
На матче открытия Кубка конфедераций—2017 между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге, который завершился победой хозяев турнира со счётом 2:0, присутствовал 50 251 зритель.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Португалия.