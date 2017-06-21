РФС снял с «Амкара» запрет на регистрацию новичков

В Доме футбола состоялись заседания Палаты по разрешению споров РФС, на которых было вынесено решение снять с «Амкара» запрет на регистрацию новичков.
«Удовлетворить заявление Общественной организации г. Перми «ФК «Амкар» г. Пермь о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением Общественной организации г. Перми «ФК «Амкар» г. Пермь решения Палаты по разрешению споров от 16 мая 2017 года по делу Пикущак И.А. – ФК «Амкар» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с Общественной организации г. Перми «ФК «Амкар» г. Пермь, наложенный в качестве обеспечительной меры.
Общественная организация г. Перми «ФК «Амкар» г. Пермь имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", — информирует сайт РФС.