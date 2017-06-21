Мексика — Новая Зеландия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций—2017 между сборными Мексики и Новой Зеландии.
Мексика: Талавера, Араухо, Аланис, Сальседо, Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, дос Сантос, Дамм, Перальта.
Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм, Льюис, Макглинчи, Рохас, Томас, Вуд.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка конфедераций—2017 Мексика — Новая Зеландия. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.