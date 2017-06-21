Глушаков: хотим выиграть, где-то тушуемся, торопимся в каких-то моментах

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Не думаю, что Португалия — непобедимая команда, и матч с Мексикой это доказал. Со всеми можно играть. Было два разных тайма. В первом чуть тушевались, где-то неправильно играли. Во втором тайме успокоились, раскрепостились, и у нас были хорошие моменты, чтобы забить гол. К сожалению, мы не забили, а португальцы, наверное, из двух моментов реализовали один и выиграли.
Какой стиль нам больше подходит — атакующий или оборонительный? Двоякое впечатление. Откроешься — получишь ещё. Просто надо играть в футбол, раскрепоститься, верить в свои силы. Конечно, родные стены должны помогать, но можно понять психологию футболистов. Хотим выиграть, где-то тушуемся, торопимся в каких-то моментах. Из-за этого бывают детские ошибки», — сказал Глушаков в эфире «Все на матч».