Зюганов: Акинфеев дважды вытащил, иначе сборная России пропустила бы три гола

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о поражении сборной России в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 от команды Португалии (0:1). Политик выделил в составе россиян игру голкипера Игоря Акинфеева.
«Как футбол? В целом ничего, второй тайм обнадёживает. Первый тайм нужно было провести получше, но матч всё-таки – праздник. Кто выделялся? Вратарь, кстати, дважды нас вытащил, а то пропустили бы три. Надо было забить сегодня обязательно», — сказал Зюганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Черчесов: может, у вас был мандраж, у сборной России мандража не было