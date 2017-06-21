Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком матча 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 со сборной России (1:0), поделился впечатлениями от победы. В этой встрече форвард стал автором единственного гола.
«Очевидно, я очень рад. Мы знали, что игра будет сложной против очень сложной команды. Мы счастливы, ведь впервые Португалия побеждает в России. Мы играли в гостях, болельщики давили на нас, но мы вышли победителями. У нас четыре очка, и можно поздравить нашу команду», — передаёт слова Роналду корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Роналду: мы счастливы, ведь впервые сборная Португалии побеждает в России