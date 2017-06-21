Черчесов: для России и Мексики последний матч будет решающим, своего рода финал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии вспомнил эпизод с падением нападающего Александра Бухарова и выделил значимость игры с Мексикой. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Я попросил не забыть посмотреть повтор после эпизода с падением Бухарова. И они не забыли. Но, видимо, там ничего не было. Наше дело — реагировать на такие эпизоды, а решать уже арбитрам.
И для нас, и для Мексики последний матч будет решающим, своего рода финал. Посмотрим, в каком состоянии будут наши игроки — физическом, у кого что болит. Посмотрим и на мексиканцев в сегодняшнем матче, а потом уже сделаем выводы и примем решение", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.
24 июня сборная России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций сыграет с Мексикой.