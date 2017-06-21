Акинфеев: сборная России уступила Португалии, но игра удалась

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от сборной Португалии (0:1) в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций – 2017.
«К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на это, я всё же считаю, мы провели хороший матч. Сегодняшняя игра удалась. Может, в какие-то моменты Португалия не играла в полную силу, но это не умаляет заслуг сборной России.
Сейчас у нас новая команда, которая строится. Нам нужно набираться уверенности, чтобы смотреться целостно на фоне таких команд, как Португалия», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Роналду: мы счастливы, ведь впервые сборная Португалии побеждает в России