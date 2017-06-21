Самедов: чем сборная России может быть довольна после поражения Португалии?

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение от сборной Португалии (0:1) в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017.
«Мы недовольны, чем мы можем быть довольны? Всё равно есть разочарование от того, что проиграли. Будем готовиться к Мексике, осталось немножко — два дня. Нужно хорошо подготовиться. Сложно и с Португалией, и с Мексикой — это две классные сборные. Тут больше нечего сказать — реально классные сборные.
Юрий Жирков играл инсайда, а не в нападении. Юра большую часть своей карьеры провёл в роли крайнего полузащитника, инсайда и крайнего защитника. Для него не было проблем, он опытный футболист. Всё нормально было.
Понятно, что сборная Португалии — это классная команда, где много классных футболистов. Нормальное впечатление, сильная сборная, одна из лучших в мире. В створ ворот ударов не было, но я думаю, что были хорошие подходы. Это не совсем адекватная оценка, что ноль ударов в створ. Были реально хорошие подходы, опасные моменты, но чего-то не хватило. Есть два дня — постараемся разобраться.
Финальная игра в группе — решающая. Всё в наших руках, постараемся хорошо сыграть с Мексикой и добиться нужного результата», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.