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Карпин: Черчесов сделал неоднозначный выбор в пользу Шишкина

21 июня 2017, среда. 21:01. Футбол

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между подопечными Станислава Черчесова и португальцами (0:1) и назвал неоднозначным решение наставника россиян выпустить с первых минут на поле защитника Романа Шишкина.

«Результатом разочарован, поскольку надеялся, что будет как минимум ничья. Если говорить об игре, то первый тайм разочаровал, во втором было минут 20, в течение которых мы видели тот футбол, который хотелось бы всё время видеть в исполнении сборной России. Другой вопрос — почему это произошло. Либо сборная Португалии расслабилась, либо прибавили мы, но это нужно разбираться тренерскому штабу.

Больше всего напрягло после первого тайма, что была боязнь, хотя никаких турнирных задач сейчас мы не решаем. Можно было действовать посмелее. По поводу Шишкина — думаю, выбор неоднозначный, хотя мы не знаем всех подводных камней. Может быть, у кого-то травма. Правда, Ерохин вышел во втором тайме и абсолютно спокойно отыграл», — сказал Карпин в эфире программы «Все на футбол».

Черчесов рассказал, почему Ерохин не играл с португальцами с первых минут
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Александр Ерохин Валерий Карпин Роман Шишкин Станислав Черчесов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
21 июня 2017, среда
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