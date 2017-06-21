«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Георгиевским

21-летний атакующий полузащитник Святослав Георгиевский стал ещё одним новичком «Крыльев Советов», информирует официальный сайт самарцев.
«Георгиевский имеет хорошее футбольное мышление и игровые качества, поэтому не зря привлёк внимание многих клубов в столь молодом возрасте. Тренерский штаб Андрея Тихонова любит и умеет работать с молодыми игроками, поэтому у Святослава есть все шансы раскрыть себя в «Крыльях». Всё в его руках", – отметил заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.
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