Лебедев: Португалия ничего особенного не показала, счёт должен был быть 1:1

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Жалко, что проиграли. Могли сыграть вничью, если бы играли в первом тайме так же, как во втором. Было много шансов сравнять счёт. Но чего-то не хватило. Первый тайм, конечно, проиграли полностью. Я думаю, что по игре счёт был бы 1:1, поскольку первый тайм проиграли вчистую, но второй провели очень достойно, и у португальцев было буквально два-три момента. Начиная где-то с 70-й минуты наша сборная играла очень активно и имела много шансов, чтобы забить. Особенно в самом конце, когда навешивали в пределы штрафной, и после удара головой чуть выше ушёл мяч. Я думаю, что по игре счёт должен был быть 1:1, так как Португалия ничего особенного не показала. Да, Роналду реализовал свой единственный момент, да, португальцы быстро бегают, хорошо двигаются и держат мяч, но наши ребята, на мой взгляд, выглядели достойно.
Стартовый состав? Я не могу ничего сказать по этому поводу. Это работа тренера, я не могу давать комментарии — правильно или неправильно. Я считаю, что команда выглядела достаточно хорошо, и было видно, что билась за результат.
Я сидел на трибуне рядом с Зюгановым, Геннадий Андреевич сказал, что судья должен поставить пенальти, он с ним договорился – не поставил. Больше вопросы по судейству не возникали», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.