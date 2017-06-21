Сантуш: футболисты сборной Португалии готовы играть ради тренера от всей души

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над сборной России (1:0) в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций – 2017 сделал комплимент своей команде.
«Криштиану Роналду играл с нами на Евро без Андре Силвы, а потом Силва стал его партнёром по сборной. Тренер должен расставлять игроков в течение турнира. Мы изучали соперников, выбирали разных игроков для разных игр. Первый вариант – Нани и Криштиану. Но сегодня мы выбрали Андре.
Правда, что присутствие Бернарду Силвы на поле позволило более чётко пасовать. В «Монако» он играл на правом фланге и чувствовал себя там легко и комфортно. Он сыграл впервые против Албании. Он хорошо знаком со своими партнёрами. У меня вообще хорошая группа игроков, которые сосредоточены и готовы играть ради тренера от всей души», — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.