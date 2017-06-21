Глушаков: в том, что Россия проиграла чемпионам Европы, нет ничего страшного

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«В России впервые проходит такой форум. Когда играешь на чемпионате мира или Европы в другой стране, то это одни чувства, а тут другие. Играть очень приятно. Обидно, что уступили португальцам. Впереди тяжёлый матч с мексиканцами, будем готовиться уже, наверное, с сегодняшнего дня. Жизнь продолжается, надо двигаться вперёд. В том, что мы проиграли чемпионам Европы, нет ничего страшного, такое бывает», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.