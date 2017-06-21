Мутко: ребятам после матча с Португалией было не стыдно смотреть на трибуны

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций – 2017.
«Во втором тайме команда преобразилась. В первом – была немного задавлена. Не моё дело давать оценки тактическим схемам и тому, что там было. Гол, конечно, забил лучший игрок мира, который в том моменте летел через всю вратарскую… Всё равно наши ребята старались.
Нет ли ощущения, что боялись? Такого ощущения нет. Кто-то хотел проявить себя, как Федя Смолов – у него эмоций через край. У всех по-разному. Чего-то чуть-чуть не хватало. Но второй тайм после замен, когда вернулись к той схеме, по которой играли, вышли Ерохин и Полоз. Всё пошло, и ребята задвигались, заиграли. Я всегда говорил, что главное, чтобы болельщики именно так провожали команду после матча. Спорт есть спорт. Конечно, Португалия – чемпион Европы, и класс у них выше. Но когда наша команда играет на такой самоотдаче и желании… Просто придавили португальцев, но что сделаешь…
Мы движемся вперёд. У нас есть команда, за неё действительно болеют. Всё, что есть у этой команды, они сегодня отдали. Вообще никто не отбывал номер на поле – это самое главное. Прежде всего хочется поблагодарить болельщиков. Мне хотелось бы, чтобы именно так футбол был построен. Это ваша команда. То, что болельщики проводили команду аплодисментами, конечно, важно. Ребятам было не стыдно смотреть на трибуны. Не скажу, что после игры ребята были убиты, они были расстроены.
Роналду? Криштиану — лучший игрок мира, профи высочайшего уровня. Я видел, как он сегодня готовился к матчу. У Португалии половина команды выдающихся игроков. Наши парни во втором тайме были с ними в определённой степени почти на равных. Так что поздравим команду с хорошей игрой. Будем расстраиваться за результат и надеяться, что сможем выйти из группы и решить свои задачи.
Акинфеев сегодня сыграл здорово. Провёл свой 100-й матч. Поздравили его сейчас в раздевалке и вручили соответствующий сувенир», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.