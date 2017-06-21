Молло: если я хочу играть, мне нужно быть лучше, потому что это «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от поражения в контрольном матче с софийским ЦСКА. Встреча проходила в Гойнг-ам-Вильден-Кайзере (Австрия) на стадионе «Гойнг» и завершилась со счётом 2:1 в пользу болгарского клуба. Это был первый матч «Зенита» под руководством Роберто Манчини.
«Каждый день мы тренируемся по два раза в день. Да, сейчас нам тяжело, но хорошие тренировки позволят команде хорошо играть. Ноги болят, очень устал, но это приятная усталость. Если ты хочешь играть в «Зените», нужно выкладываться на двести процентов. Я жду своего шанса, упорно тренируюсь каждый день. Если я хочу играть, мне нужно быть лучше, потому что это «Зенит».
Как мне в роли капитана? Ну, это потому что на поле осталось много молодых футболистов. Я не капитан», — цитирует Молло сайт «Зенита».